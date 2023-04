Mafia e politica, il Pd frena La Lega vuole discuterne in Consiglio Comunale Ma i Dem bocciano tutto

"Se si configura un’ipotesi di reato ci sono sedi apposite per presentare denuncia. Oppure se si pensa che un magistrato non abbia svolto a dovere il proprio compito, esiste il Csm a cui rivolgersi". Così Gianluca Cantergiani, capogruppo Pd in Consiglio Comunale, ha motivato ieri la bocciatura dell’ordine del giorno urgente presentato dalla Lega sulla lettera dell’Ordine degli Avvocati – di cui abbiamo dato notizia ieri – sulle rivelazioni dell’ex magistrato antimafia Roberto Pennisi sulle indagini del processo Aemilia.

Il Carroccio – a firma del capogruppo Roberto Salati – ha tentato di portare la discussione in Sala del Tricolore con un documento per chiedere "solidarietà all’ordine degli avvocati" sulla "preoccupazione espressa dal foro di Reggio sulle dichiarazioni del dottor Pennisi". Il noto ex procuratore parlò di "indagini non svolte e volutamente omesse sui rapporti tra politica locale ed esponenti della criminalità organizzata" e ancora contro l’ex procuratore capo Marco Mescolini (trasferito per incompatibilità ambientale) disse: "Certi comportamenti tenuti dal collega Mescolini allora ritenni fossero dovuti alla sua incapacità di comprendere. Col senno di poi, mi sono dato altre spiegazioni", alludendo a una ‘copertura’ verso esponenti Pd.

La Lega impegnava la giunta "a sostenere l’Ordine degli Avvocati e a condividere il loro comunicato, nell’interesse della legalità e dell’indipendenza della magistratura" e il Consiglio Comunale "a fare chiarezza nell’interesse degli amministratori stessi e dei cittadini". Ma i 18 voti contrari (maggioranza Pd, +Europa, Reggio E’ ed Europa Verde) hanno respinto il documento (8 voti a favore di Lega, Coalizione Civica, Alleanza Civica e Fd’I, mentre tre gli astenuti: Bassi di Forza Italia – da avvocato si è voluto tirare fuori – Gianni Bertucci e Paola Soragni del M5s). "Il documento a carattere d’urgenza titola ‘solidarietà agli avvocati’ – ha detto Cantergiani – Non ravvisiamo l’urgenza. Siamo a tutela della legalità e della giustizia, capisco lo spirito della Lega, ma non riteniamo opportuno l’odg". Il segretario cittadino noché consigliere della Lega Alessandro Rinaldi infine ha espresso "un plauso all’ordine degli avvocati per il coraggioso comunicato" ribadendo che "le parole di un autorevole magistrato non possono passare sotto silenzio. Si faccia piena chiarezza sui rapporti tra ’ndrangheta e politica locale. Ci sono troppe nubi sul processo Aemilia".

dan. p.