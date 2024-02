Mafia, l’appello e la necessità di denunciare

È passato esattamente un anno da quando il procuratore capo Paci lanciava dalle colonne di questo giornale il suo appello: "Le forze sane dell’imprenditoria, i partiti politici e i sindacati devono comprendere che non possono stare sugli spalti a guardare la partita; devono scendere in campo anche loro". E "denuciare", se davvero si vuole lottare contro le infiltrazioni della ’ndrangheta in Emilia.

Ma la fila dietro la sua porta non si è formata. Né dopo quell’appello né ora, nonostante la nostra città incarni la "frontiera più avanzata di una dinamica evolutiva della criminalità mafiosa".