Mafia nigeriana: è scontro sulla scadenza delle misure cautelari

Scontro tra pubblico ministero e difese sulla proroga del termine di scadenza per le misure cautelari degli imputati. È accaduto ieri nel processo sulla mafia nigeriana incentrato sullo scontro a Reggio tra due cult nigeriani, gli Eiye e i Vikings, emanazione delle confraternite del Paese africano. L’inchiesta della polizia di Stato, coordinata dal pm della Dda di Bologna Roberto Ceroni (nella foto sopra), riguarda fatti di violenza inaudita. Ad esempio spedizioni punitive alle ex Reggiane con machete e bastoni (settembre 2018) ai danni di ospiti. E qui, nei capannoni dismessi, anche una violenza sessuale di gruppo. Nel maggio scorso in Appello sono stati condannati quattro uomini col rito abbreviato. A Reggio è in corso il dibattimento davanti al collegio dei giudici, per nove nigeriani accusati a vario titolo di 416 bis e altri reati. Il tribunale dispose nel settembre 2023 una perizia sulle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Ma nel frattempo si sono susseguiti ritardi nel deposito, a causa della difficoltà di trovare interpreti e di comprendere differenti dialetti, problemi rimarcati ieri in aula anche dal perito Flavio Caroli. Il pm Ceroni ha chiesto la proroga della custodia cautelare per i detenuti. L’avvocato Valbona Shakaj si è opposta, e a essa si sono associate le altre difese. Il tribunale si è riservato la decisione, mentre il nuovo termine per il deposito della perizia è slittato a febbraio.

