Mafia nigeriana, le richieste dei pm: "Al boss 14 anni per stupro di gruppo"

Richieste di condanna per tutti e nove gli imputati, accusati di 416 bis e altri reati. Le ha avanzate il pm della Dda di Bologna Roberto Ceroni (nella foto), al culmine della requisitoria nel processo con rito ordinario sulla mafia nigeriana. Al centro gli scontri tra due confraternite rivali, Eiye e Viking, che insanguinarono la nostra città, emersi nell’inchiesta della polizia di Stato. Davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Luigi Tirone e Francesco Panchieri, la domanda più alta è stata avanzata per Owolabi Momodou (1998), detenuto nel carcere di Trapani: 14 anni e 6mila euro per lui, colpevole di una violenza sessuale di gruppo su una connazionale alle ex Reggiane con altri tre uomini, più ulteriori reati. Secondo Ceroni, è provata l’azione di questa mafia straniera: a sostegno, testimonianze e intercettazioni "che danno conto dei cult e della loro strutturazione". Per il pm si ricorse al metodo mafioso: "Usarono violenza per avere nuovi associati, per dimostrarsi più forti del cult rivale e per gestire l’accattonaggio e la sosta nei parcheggi". L’esempio del racket delle elemosine: "Gli automobilisti venivano minacciati da nigeriani e talvolta si trovavano le auto danneggiate".

Vi fu il terribile fatto nel luglio 2018: lo stupro di gruppo - imputati quattro uomini Viking - nei capannoni della ex Reggiane, vittima una donna ‘colpevole’ di essere la fidanzata di un rivale. Lei in aula ripercorse l’orrore, ma anche la sua nuova vita. Le difese hanno cercato di smontare l’accusa di bis. Per l’avvocato Tommaso Creola, difensore di Jude Jarry, "qui il piano criminoso è modesto, non c’è intimidazione verso gli esterni e quella verso gli interni è propria pure dell’associazione a delinquere semplice". L’avvocato Valbona Shakaj ha chiesto l’assoluzione per Samuel Edo.

Poi le richieste. Per Joseph Akhere (1993), accusato di essere partecipe del cult Viking, domandati 8 anni. Per Samuel Edo (1992), imputato come partecipe del cult Eiye, più tentata estorsione e lesioni, 9 anni. Per Michael John Way (1991) accusato di essere un promotore Viking, 10 anni. Per Jerry Jude (1991), presunto promotore Eiye, 10 anni. Per Owolabi Momodou (1998), ritenuto partecipe Viking, più estorsioni e violenza sessuale di gruppo, lesioni e rapina, 14 anni e 6mila euro. Per Timothy Obynian (1987), accusato come promotore Viking, 10 anni. Per Happy Odigie (1998) imputato come partecipe Viking, estorsioni e rapina, 10 anni e 3mila euro. Per Holice Usaihon (1993), ritenuto partecipe Eiye, tentata estorsione e lesioni aggravate, 9 anni. Per Vincent Godfery (1992), accusato come promotore Eiye, 10 anni. Stanley Ota (1991), ritenuto partecipe del cult Eiye in altro procedimento, 6 anni e 8 mesi.

Alessandra Codeluppi