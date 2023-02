Mafia nigeriana Prime condanne per la sanguinosa faida fra Eiye e Vikings

di Alessandra Codeluppi

Gli ‘Eiye’ vestivano di azzurro: parlavano del loro sodalizio come della ‘nave’ e tra loro si chiamavano ‘marinai’. I ‘Vikings’, invece, sfoggiavano il rosso. Nessun carnevale, però, bensì "simboli – a detta del dirigente della squadra mobile Gugliemo Battisti – per farsi riconoscere ed esercitare il potere". Secondo gli inquirenti i due cult nigeriani, acerrimi nemici, erano strutturati e operavano tra Reggio e Modena come un’associazione mafiosa. Reato per il quale ieri il gup Andrea Salvatore Romito di Bologna ha pronunciato la condanna per cinque imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Un anno fa, nell’ambito dell’operazione della questura reggiana, erano state disposte misure cautelari per dieci uomini, indagati a vario titolo per 416 bis oltreché rissa, lesioni e rapina aggravate dal metodo mafioso. Ed erano scattate le perquisizioni per altri quindici.

Diversi episodi violenti con protagonisti nigeriani, avvenuti nella nostra città, erano passati sotto la lente di ingrandimento della Dda di Bologna: il pm Roberto Ceroni li ha riletti ravvisando il crimine mafioso. Tra i cinque che hanno scelto il rito abbreviato, spicca il 38enne Miracle Obasuyi: lui, residente a Castelfranco (Mo) e attivo anche a Reggio, ora in custodia cautelare in carcere a Nuoro, è considerato il capo degli Eiye. Ieri è stato condannato a 6 anni, a fronte di una richiesta di 8. A lui, così come agli altri quattro imputati, tra cui figurano anche Vikings, sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ed è stata esclusa la transazionalità. Per il 24enne Endurance Okoh, considerata la continuazione tra reati, è stata decisa una condanna di 8 anni. Per il 35enne Ezekiel Ojo, 6 anni e 10 mesi. Pena di 6 anni e 8 mesi, infine, sia al 31enne Jeffrey Okoinemen sia al 43enne Benjamin Osagie. Dall’inchiesta sono emerse brutalità. Come uno stupro di gruppo, nel luglio 2018, perpetrato da parte di quattro Vikings su una giovane che viveva alle ex Reggiane ed era fidanzata di un membro Eiye.

Le indagini erano partite cinque anni fa da un’inchiesta reggiana che aveva portato all’arresto di 24 nigeriani e al sequestro di 110 chili di marijuana. Gli Eiye furono i primi ad arrivare a Reggio: i Vikings, giovani e meno organizzati, ma molto violenti, scatenarono una lotta contro di loro.

Nel settembre 2015 all’esterno della stazione ferroviaria scoppiò una rissa - nove furono gli arrestati - inquadrata poi come lotta tra i capi dell’Eiye e un gruppo di ‘scissionisti’. "Si tratta della prima sentenza in cui si riconosce il 416 bis anche per gli Eiye, mentre per altre confraternite era già avvenuto. Ma a mio avviso in questo caso il reato mafioso non sussiste – sostiene l’avvocato Edoardo Salsi, difensore di Miracle Obasuyi –. Per gli Eiye non emergono le modalità organizzative tipiche del 416 bis e neppure lesioni, crudeltà o violenza sessuale".