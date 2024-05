Mafia nigeriana, sentenza d’Appello. Quattro condanne in abbreviato

La Corte d’Appello ha emesso ieri la sentenza con rito abbreviato per quattro uomini nigeriani accusati di associazione mafiosa nell’indagine promossa dalla squadra mobile della questura, guidata dal comandante Guglielmo Battisti, sui cult Vikings-Eiye, emanazione delle confraternite del Paese africano, caratterizzate da colori degli abiti e simboli specifici: rosso per i primi, azzurro per gli altri. Secondo la ricostruzione investigativa, i due gruppi, acerrimi nemici, erano strutturati tra Reggio e Modena. Nel 2022 scattarono misure cautelari per dieci uomini, poi imputati a vario titolo per 416 bis, oltreché rissa, lesioni e rapina aggravate dal metodo mafioso.

Diversi episodi violenti, avvenuti nella nostra città, sono stati analizzati dal pubblico ministero della Dda Roberto Ceroni, che ha contestato il crimine mafioso. A Reggio è in corso il processo con rito ordinario per nove nigeriani, davanti alla Corte dei giudici presieduta da Cristina Beretti, a latere Luigi Tirone e Matteo Gambarati.

Ieri Ezekiel Ojo, 37enne condannato in primo grado a 6 anni e 10 mesi, è stato assolto dall’accusa di associazione mafiosa nel gruppo Eiye; è stato riconosciuto responsabile, e condannato a 2 anni, per lesioni, senza aggravante mafiosa e con attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. L’episodio riguardava un’aggressione con un coccio di bottiglia, avvenuta l’8 novembre 2018 in un bar reggiano ai danni di un connazionale, a cui procurò uno sfregio permanente al volto, fatto che poi l’imputato ammise. Lui, difeso dall’avvocato Angelo Russo, residente a Castelnovo Monti, era sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal marzo 2022: ha già scontato tutta la pena decisa in Appello e da ieri è tornato libero; per lui revocata anche la libertà vigilata per un anno. Per Endurance Okoh, 25enne senza fissa dimora, ritenuto un Vikings, difeso dall’avvocato Cristiano Prestinenzi, un’accusa è stata riqualificata e la pena è stata leggermente ridotta a 7 anni, 8 mesi e 20 giorni; in primo grado era stato condannato a 8 anni. Lui è accusato in concorso con altri tre uomini anche di uno stupro di gruppo ai danni di una connazionale che avvenne nel luglio 2018 alle ex Reggiane. Conferma della condanna, esclusa la recidiva, per Miracle Obasuyi, 40 anni, difeso dall’avvocato Edoardo Salsi: lui, considerato un Eiye, residente a San Cesario sul Panaro (Mo), ma attivo anche a Reggio, ha avuto una pena di 6 anni. I giudici hanno dichiarato inammissibile l’appello proposto da Osagie Benjamin Ojo, 44enne residente a Bologna, assistito dall’avvocato Pietro Laguardia, ritenuto un Eiye: era stato condannato a 6 anni e 8 mesi.