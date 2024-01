La guerra dei nigeriani: "Violentata dal gruppo perché non ho voluto prostituirmi"

Reggio Emilia, 12 gennaio 2024 – Una delle storie più crude nell’inchiesta sulla mafia nigeriana in città è sfilata ieri in tribunale, nel processo con rito ordinario a carico di nove uomini. Al centro, gli scontri sanguinosi tra due cult mafiosi, gli Eiye e i Vikings, emanazione delle confraternite africane.

A testimoniare, una donna nigeriana di 28 anni: lei, ‘colpevole’ di essere la fidanzata di un membro degli Eiye, sarebbe stata abusata alle ex Reggiane da un gruppo dei Vikings, di cui quattro, ora figurano imputati.

Ieri ha risposto alle domande del pm della Dda Roberto Ceroni, che ha coordinato le indagini della polizia di Stato.

I nove imputati del rito ordinario in collegamento video

Il racconto della donna

Arrivata a Lampedusa con un barcone nel settembre 2015, approdò a Reggio nel giugno 2018, da dove faceva la spola con Bologna per chiedere l’elemosina. "Nel luglio 2018, quando abitavo in una stanza alle ex Reggiane, conobbi nigeriani che portavano lunghi coltelli, accette alla cintura e indossavano i berretti rossi", caratteristica tipica dei Vikings. "Precious, che occupava una stanza accanto alla mia, e altri del suo gruppo, mi chiesero di prostituirmi con loro. Io mi rifiutai. Alla sera lui bussò alla mia porta dicendo che voleva acqua. Gli aprii ed entrò coi suoi amici: ‘Se non vuoi fare sesso per i soldi, noi ti forziamo lo stesso’".

Lei rievoca momenti terribili: "Precious e Patrick smontarono la batteria del mio cellulare. C’erano otto uomini, che mi tolsero i vestiti con la forza. Poi, sul materasso appoggiato a terra, mentre gli altri mi tenevano ferma, a turno, uno dopo l’altro, mi violentarono. Non potevo urlare, mi tenevano la bocca chiusa".

La minacciarono: "Mi avevano vista insieme a Tony Okundia, che allora era il mio fidanzato. Patrick e Precious erano del gruppo mafioso: tutti mi intimarono di non dire nulla, altrimenti mi avrebbero uccisa, e mi lasciarono lì".

L’aiuto della Caritas

In agosto fu presa in carico dalla Caritas: "Denunciai solo quattro mesi dopo, perché avevo paura". Il 20 ottobre 2018 racconta di aver incontrato due ragazzi che abusarono di lei vicino alla Coop della zona stazione. "Ero al telefono col mio fidanzato, loro due pensavano stessi parlando con la polizia. Uno mi chiese con chi ero al cellulare, io risposi che non lo riguardava. Il mio fidanzato arrivò e provò a chiamare le forze dell’ordine, ma loro lo colpirono alla mano e il telefono andò a terra. Tony li vide quella sera, avevano coltello e accetta, lo minacciarono e lui scappò".

Il 22 ottobre Okundia fu aggredito, secondo l’accusa da tre imputati: "Il giorno dopo lui andò in questura e mi disse che quegli uomini erano andati alle ex Reggiane per cercarmi. Io non c’ero, ero alla Caritas, loro distrussero le cose nella mia stanza e picchiarono due persone".

La denuncia

Poi lei sporse denuncia il 27 ottobre: "Allora mi sentivo più sicura perché ero ospite della Caritas". La donna portò alla polizia le foto di Facebook in cui riconobbe i suoi presunti aggressori. Gli imputati per violenza sessuale sono Randy Okoinem, Paul Ebi, Owolabi Momodu ed Endurance Okoh. Visionando queste immagini, ieri ha riconosciuto tre degli imputati, mentre sul quarto ci si è ricondotti a un profilo Facebook.

La donna ha detto di non aver mai saputo se Okundia facesse parte di un gruppo mafioso. L’uomo risulta imputato per 416 bis in questa stessa indagine: messo agli arresti domiciliari, sparì ed è irreperibile. Ora la donna abita in provincia di Pistoia e sembra aver recuperato serenità: è sposata e ha fatto la badante. In aula, con lei, ieri c’erano il marito e un piccolo nel passeggino, mentre un secondo figlio è in arrivo.