Mafia e politica in Aemilia: via all’indagine sulle ‘ombre’ denunciate da Pennisi

Reggio Emilia, 5 maggio 2023 - "La relazione del dottor Pennisi è stata trasmessa in data 3 aprile dal procuratore nazionale antimafia. In merito ad Aemilia è stata avviata da questo dicastero un’attività conoscitiva di natura ispettiva che al momento risulta ancora coperta da segreto".

Con queste parole Claudio Durigon, sottosegretario a Lavoro e politiche sociali, ha risposto a un'interpellanza urgente del deputato reggiano di Fratelli d'Italia Gianluca Vinci, in merito alle presunte ombre politiche sull'inchiesta Aemilia.

"Nel mese di marzo sono uscite dichiarazioni sulla stampa gravi e preoccupanti per quanto riguarda le indagini svolte fino al 2015 nell’inchiesta Aemilia in quanto un magistrato oggi in pensione della Direzione nazionale antimafia - ha detto Vinci in aula riferendosi all'ex procuratore Roberto Pennisi - ha dichiarato che in qualche modo vi è stata una volontà anche politica di non perseguire alcuni esponenti a sinistra".

Soprattutto, ha insistito l'avvocato Vinci nella seduta di stamattina, Pennisi "rileva un problema che già nel 2015 era sotto gli occhi tanti, cioè il fatto che, parole testuali, 'un’organizzazione mafiosa per essere tale ha bisogno di legami nella politica, nell’economia, nella finanza, altrimenti è una normale banda di criminali e gangster. Ecco in Aemilia è mancata proprio questa parte dell’indagine, era l’indagine che io volevo fare e che non è stata fatta' ”.

In seguito alle indagini di Aemilia, ha ricordato Vinci, "e alle denunce fatte da una coraggiosa consigliera comunale di Brescello, Catia Silva, nell’anno 2016 è stato commissariato il primo comune in Emilia per infiltrazione mafiosa, ma anche in questo caso nessun amministratore è stato perseguito".

Durigon, per conto del governo, ha risposto all'interpellanza che la relazione di Pennisi è stata recepita e che "è stata avviata da questo dicastero un’attività conoscitiva di natura ispettiva che al momento risulta ancora coperta da segreto".

Vinci si è detto "soddisfatto della risposta, molto chiara sull’indicazione che il governo ha dato e sull’importanza delle dichiarazioni fatte e della relazione depositata dal dottor Pennisi".

Sul punto è intervenuto anche Giovanni Paolo Bernini, esponente di Forza Italia imputato e poi prosciolto nel maxi-processo, che aveva a sua volta accusato i magistrati di non avere indagato su centrosinistra e Pd.

"Oggi con la risposta del Governo su inchiesta Aemilia, guidata dall' ex procuratore Marco Mescolini, possiamo ben affermare che lo Stato, come la magistratura, hanno al proprio interno gli anticorpi per ribellarsi contro la lobby della malagiustizia politicizzata che ha drogato la storia politico istituzionale negli ultimi 20 anni. Nel caso specifico addirittura infangando gli avversari politici, confondendo così l'opinione pubblica ed ancor più grave lasciando impuniti gli esponenti politici emiliani collusi con il clan mafioso calabrese da decenni".