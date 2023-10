Mafia, si apre il processo. Primo round all’accusa

L’azione no stop della ‘ndrangheta, a Reggio e non solo, proseguita a oltranza fino al 2021, ben oltre la massa di arresti dell’operazione ‘Aemilia’ (2015) e poi dell’inchiesta ‘Grimilde’ (2019): è il cuore dell’indagine ‘Perseverance’, coordinata dalla Dda di Bologna. In abbreviato, dove figuravano 24 imputati, Giuseppe Sarcone Grande, il fratello maggiore dei 4 di Bibbiano, è stato condannato a 18 anni per associazione mafiosa: secondo l’accusa avrebbe garantito la continuità della cosca. Davanti al collegio dei giudici ieri si è aperto il dibattimento per i nove imputati rinviati a giudizio nel novembre ’22, tutti accusati di reati con l’aggravante mafiosa.

È stata battaglia sull’ammissione delle parti civili. Erano già costituiti i Comuni di Reggio, Gualtieri e Cadelbosco, la Regione, la Cgil regionale e quella reggiana, la Cisl regionale, l’associazione Libera, e ieri si è presentato anche il Comune di Modena, assistito dall’avvocato Giuseppe Rizzo. In ballo la vicenda dell’apertura di una sala slot a Modena che fu stoppata dal sindaco Giancarlo Muzzarelli, per la quale figurano imputate nel rito ordinario due persone. Uno è Stefano Carani (1977), di Reggio, per intestazione fittizia della Atlantic city a Modena: per l’accusa, nel 2017, sarebbe stato il prestanome di Sarcone Grande; poi Giorgio Pascucci (1941), di Modena, immobiliarista accusato del medesimo reato.

Francesco Curcio (1972), di Petilia Policastro e Gaetano Calabretta (1966), di Crotone, sono accusati entrambi di aver reso false testimonianze nel processo ‘Aemilia’ sulle vicende riguardanti i fratelli Palmo e Giuseppe Vertinelli di Montecchio, condannati in via definitiva per mafia (e di cui Calabretta fu commercialista).

Le difese hanno sostenuto che il reato loro contestato è contro lo Stato e non può vedere come offesi soggetti privati. Le parti civili hanno ribattuto che dalle false testimonanze le parti danneggiate in Aemilia hanno ricavato ulterore danno.

Dopo una lunga camera di consiglio, tutte le eccezioni difensive sono state rigettate.

Sono poi state avanzate le richieste di prove. Il pubblico ministero della Dda Beatrice Ronchi, che ha coordinato l’inchiesta, ha chiesto e ottenuto di sentire 34 testimoni. Ha chesto anche di acquisire la perizia trascrittiva delle intercettazioni di ‘Aemilia’. Le difese si sono opposte e il collegio deciderà nella prossima udienza in gennaio. Gli altri imputati sono Pietro Arabia (1979), di Reggio, per due accuse per emissione di fatture per operazioni inesistenti. Poi Cesare Muto (1980), di Gualtieri, ieri presente in aula, per detenzione di arma. Salvatore Procopio (1979), di Gualtieri, per intestazione fittizia della società ‘Ambienti design’ legata ai Sarcone. Significativo l’episodio contestato ad Antonio Silipo (1969), condannato in Aemilia e ieri videocollegato dal carcere dell’Aquila, e Giuseppe Silipo (1975), di Cadelbosco, accusati di turbata libertà degli incanti: ovvero l’irruzione nel marzo 2021, durante un’asta a Gualtieri di beni sequestrati ad Antonio Silipo, per impedirne la vendita, in presenza dell’amministratore giudiziario e di un funzionario.