Mafia, un elefante invisibile Il procuratore scuote i partiti: "Nessuno si fa vivo per segnalare"

Voci contro la reticenza. "Perché non si parla abbastanza con schiettezza e coraggio di certe tematiche, della criminalità organizzata e di ciò che ancora si deve fare. Il procuratore capo Paci, con la sua intervista rilasciata al Carlino il 25 febbraio scorso, ha reso visibile questo elefante in mezzo alla piazza, usando una citazione (di una citazione) di Pio La Torre: ’Serve una lotta di popolo’". È stato introdotto così, dal professor Alberto Melloni, vicepresidente del dipartimento di Educazione di Unimore, l’incontro che si è svolto venerdì sera nell’aula magna del seminario. Un dibattito denso e significativo, dal titolo “L’elefante invisibile - Comprendere ed educare alla ‘lotta di popolo’ alle mafie’. Allo stesso tavolo c’erano il procuratore capo Calogero Gaetano Paci, Ivano Maccani (comandante regionale della Guardia di Finanza) e Vincenzo Colla (assessore regionale); il giornalista di La7 Andrea Purgatori ha voluto partecipare con un lungo contributo video, in cui ha raccontato l’evoluzione delle mafie nel nostro Paese: "La mafia detesta chi parla di lei, l’importante oggi non è solo la memoria delle vittime, ma ricordare i percorsi, le parabole e non lasciare isolato chi oggi la combatte". In prima fila, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine cittadine, anche il prefetto Iolanda Rolli,...