Mafie, confiscati 127 beni immobili a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 16 febbraio 2022 - Sono 127 in provincia di Reggio Emilia gli immobili sottratti alla criminalità organizzata in attesa di confisca definitiva. Si tratta- come riportato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati sul suo sito- di un patrimonio variegato che va dai terreni (sia agricoli che edificabili), alle singole abitazioni passando dai negozi.

Locali come garage o posti auto sono in maggioranza: se ne contano 51. Gli appartamenti- tra cui i 5 che il Comune di Reggio assegnerà da marzo a famiglie bisognose- sono 38. Per numero di immobili sotto sequestro, al capoluogo segue il Comune di Montecchio (che ne ha 37 di cui 17 appartamenti) e poi Bagnolo, con 8 autorimesse. Tra i beni attualmente restituiti alla comunità, infine, c'è un complesso a Brescello tolto alla 'ndrangheta che ospiterà la nuova sede della protezione civile.