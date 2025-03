Mafie e beni confiscati. Convegno in Comune con Paci e Cocciufa

Un incontro sul tema della criminalità organizzata e gestione dei beni confiscati si terrà domani a Scandiano alle 20.30 nella sala del consiglio comunale. L’iniziativa ‘Report sulla presenza mafiosa e sui beni confiscati in provincia di Reggio Emilia’ è promossa dal Comune in collaborazione con Libera Reggio Emilia. L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco Matteo Nasciuti. I rappresentanti di Libera presenteranno il report ‘Mafia reggiana’, un’analisi sul radicamento della ‘ndrangheta in provincia.

Il documento è suddiviso in tre capitoli: il primo dedicato alla presenza mafiosa nel territorio, il secondo alla mappatura dei beni confiscati e il terzo a un’indagine sulla percezione del fenomeno da parte della cittadinanza. A partire da questa analisi, si aprirà il confronto con gli ospiti. Gaetano Calogero Paci (Procuratore Capo della Repubblica del tribunale di Reggio) interverrà per approfondire l’evoluzione della mafia nella nostra provincia e le caratteristiche del fenomeno nel tessuto economico e sociale locale. Il prefetto Maria Rita Cocciufa affronterà la gestione dei beni confiscati.

m. b.