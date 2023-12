Magati, approvato odg sul tema pronto soccorso: "Il servizio deve essere garantito 24 ore su 24"

Mercoledì sera è stato approvato, dal consiglio dell’Unione Tresinaro Secchia, l’ordine del giorno presentato dalla lista ‘Noi per Casalgrande’ per il ripristino della piena funzionalità h24 del pronto soccorso dell’ospedale di Scandiano.

Esprime soddisfazione Marco Cassinadri (foto), capogruppo in Unione della lista ‘Noi per Casalgrande’: "L’ordine del giorno ha chiesto al presidente dell’Unione e alla sua giunta di attivarsi con il presidente della giunta regionale, con l’assessore regionale alla sanità, la dirigenza provinciale e distrettuale Usl e su ogni altro tavolo preposto alle decisioni relative a questo servizio, al fine di ripristinare la piena funzionalità del pronto soccorso del Magati, garantendo l’apertura h24 del servizio come precedentemente".

Il documento è il prosieguo di un’attività della lista iniziata con una mozione presentata sul tema nel giugno 2020. Attività che è "proseguita fino ad arrivare alla raccolta di ben 5.400 firme di cittadini, un numero estremamente rilevante che evidenzia una forte insoddisfazione in un settore dove la politica deve necessariamente farsene carico – osserva Cassinadri –. Petizione archiviata senza alcuna discussione: quindi nei fatti cestinata dalla Regione".

"Interessante e ricco di spunti anche il dibattito sul punto che ci ha permesso di avere un aggiornamento anche dal presidente della Provincia Zanni in merito ai Cau (centro di assistenza e urgenza) – continua –. Centri attualmente in fase di studio che dovranno essere allestiti a fianco degli attuali pronti soccorso a Reggio, Scandiano e Correggio in merito ai quali abbiamo espresso la nostra speranza che non sostituiscano i ps stessi".

Altra questione affrontata è la gestione delle automediche, problema che a Casalgrande vede ancora in attesa di risposte la "richiesta avanzata da parte di Emilia Ambulanze (Ema), realtà importante per la nostra comunità che merita tutto il sostegno", sottolinea Cassinadri.

Matteo Barca