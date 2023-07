Magati, la Regione ’archivia’ la protesta

"La Regione volta le spalle ai cittadini: cestinata la petizione sottoscritta da 5400 persone". A riferirlo sono i consiglieri regionali della Lega Gabriele Delmonte e Maura Catellani dopo la decisione dell’ufficio di presidenza della Regione "di non considerare" la raccolta firme depositata a maggio dal sindaco di Casalgrande a favore dell’apertura h24 del pronto soccorso di Scandiano e per il servizio dell’automedica h24 al Magati.

Per i leghisti si tratta di una scelta "inaccettabile e irriguardosa". Delmonte e Catellani ricordano che il sindaco Daviddi aveva depositato in Regione "una petizione di 5.400 firme raccolte fra i cittadini del territorio dell’Unione Tresinaro Secchia: una mobilitazione finalizzata a chiedere la riapertura del pronto soccorso di Scandiano 24h".

I leghisti spiegano che mercoledì nella seduta dell’ufficio di presidenza dell’assemblea legislativa regionale all’ordine del giorno era previsto l’ordine del giorno ‘archiviazione della petizione presentata all’assemblea per chiedere la riapertura del pronto soccorso per 24 ore al giorno e il mantenimento dell’automedica presso l’ospedale Magati di Scandiano’.

"Nonostante il voto contrario espresso dalla Lega, naturalmente la richiesta di archiviazione della richiesta popolare è passata in forza dei numeri di cui dispone la sinistra nel consiglio di presidenza", sottolineano i consiglieri Delmonte e Catellani.

"Riteniamo pertanto molto grave – dicono Delmonte e Catellani – che l’ufficio di presidenza del parlamento regionale decida di non iscrivere ai lavori d’aula una petizione popolare sostenuta da migliaia di firme che intendeva dare voce a un territorio che da tempo viene depauperato di servizi periferici essenziali come quello sanitario, sistematicamente attratti nell’orbita di quelli cittadini, con inestimabile danno - concludono i due esponenti della Lega - in termini di qualità della vita nei comuni periferici".

Matteo Barca