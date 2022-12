Magazzini troppo pieni, si fa la cassa integrazione

Fase di cassa integrazione, da alcune settimane, per l’azienda Bertazzoni Spa di Guastalla: non per la crisi generalizzata, quanto invece per un eccesso di magazzino. "Si tratta di un fenomeno tecnico – spiega il ceo Paolo Bertazzoni – dovuto a eccesso di stock presso la distribuzione in alcune aree del mondo. La nostra azienda ha consegnato a ritmi più alti del normale quando c’erano problemi per la mancanza di prodotti da parte di altre fabbriche nel mondo. I nostri distributori al dettaglio stanno vendendo bene i nostri prodotti e quando i magazzini saranno tornati a livelli normali riprenderemo le produzioni temporaneamente fermate".

Dunque una cassa integrazione che esclude le ombre della crisi, in un’azienda da sempre in costante espansione con circa 250 dipendenti. Alcuni di loro, nei giorni scorsi, hanno diffuso una lettera aperta polemizzando su presunte "carenze" nel rapporto tra vertici aziendali e operai, segnalando pure un "mancato riconoscimento in busta paga delle festività di Santa Caterina, giustificata dai giorni di cassa integrazione in corso in quei giorni".

"La festività – aggiunge Bertazzoni – ci risulta regolarmente pagata. E con i nostri operatori di produzione abbiamo un rapporto costante, come dimostra anche l’importante occasione conviviale dello scorso settembre, con tutti i dipendenti, invitando pure i familiari". E per il nuovo anno annuncia: "Nel 2023 ci saranno nuovi prodotti e ci aspettiamo dei risultati ancora migliori, tenendo conto della nostra crescita complessiva, che dal 2019 si attesterà a un +33%".

Antonio Lecci