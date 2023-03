Si ricerca un magazziniere con esperienza e patentino del muletto. Un’azienda inserita nel commercio di alimenti e bevande è alla ricerca di un magazziniere con esperienza pregressa nello stesso ruolo. La risorsa che ricoprirà l’incarico da magazziniere si occuperà della preparazione di roll o bancali di merce. Per questa pozione è indispensabile il possesso del diploma. L’orario di lavoro prevede dei turni che vanno dal lunedì al giovedì con un impegno part-time, ossia al mattino 8.30-12.30, mentre al venerdì la giornata lavorativa prevede un turno che si protrarrà dalle 8.30-12.30 e 14.30-18.30. Per questo incarico si renderà indispensabile il possesso della patente cat B e soprattutto l’abilitazione all’uso del muletto. In mancanza di persone qualificate durante la ricerca l’azienda valuterà anche la possibilità di assumere un apprendista per ricoprire l’incarico. Il luogo di lavoro previsto avrà sede a Castelnovo Monti in provincia di Reggio Emilia. Per presentare il proprio curriculum sarà necessario inviare la propria candidatura entro e non oltre il 12.04.2023, rispettando tale scadenza si garantirà la valutazione per tempo di ogni candidato.