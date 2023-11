Magazziniere esperto per officina autocarri

Officina di riparazioni veicoli industriali ricerca un magazziniere per officina autocarri con esperienza, in mancanza l’azienda valuta anche apprendista con titolo di studio inerente o amministrativo. La risorsa si occuperà degli ordini necessari alle riparazioni, emissione Ddt di vendita, reso lavorazione, al bisogno consegne o ritiri con auto aziendale, uso carrello elevatore, uso pc con programma office e gestionale (Ers-Scania). Preferibile possesso patentino per utilizzo del carrello elevatore. É indispensabile essere automunitoa. Offerta rivolta a uomini e donne senza discriminazione di età, convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 1982006. Tempo pieno. Sede lavoro: Sant’Ilario d’Enza. Scadenza 01122023.