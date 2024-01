Magazzinieri e carrellisti per lavoro full-time

Azienda ricerca di magazzinieri/carrellisti per azienda a Reggio Emilia. I candidati, di ambo i sessi, dovranno saper utilizzare il carrello elevatore e il commissionatore, e fare picking. L’offerta si intende rivolta a tutti i candidati senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione politica, credo religioso, orientamento sessuale e stato matrimoniale a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dai d.lgs. n. 215 e n. 216 del 2003, dall’art. 10 del d.lgs. n. 276/2003 e dall’art. 27 del d.lgs. n. 198/2006. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Reggio Emilia. Orario di lavoro: full time.