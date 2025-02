Maggio entra e dà una sferzata d’energia

BARDI 6. Poteva fare qualcosa di più sul raddoppio di Pietrangeli? Fosse stato in giornata forse avrebbe piazzato il miracolo, ma non ci sentiamo di condannarlo: l’incornata è ravvicinata.

SAMPIRISI 5,5. Nella pochezza generale è uno dei pochi a scodellare in area qualche pallone pericoloso, ma in occasione del vantaggio del Sudtirol lascia troppo tempo e spazio a Davi che può calibrare l’assist. Serve più ferocia in queste partite (dal 33’ s.t. Fiamozzi s.v.).

MERONI 5,5. Nel primo tempo sembra l’unico a sapere che c’è da lottare. Cala nella ripresa quando è complice della disattenzione che vale il bis degli avversari.

LUCCHESI 5. Anticipato sul primo e sul secondo gol, a volte sembra che non abbia la percezione del pericolo o la grinta necessaria per duellare con costanza. La fase d’impostazione è discreta, ma deve assolutamente crescere in marcatura.

LIBUTTI 6. Non ha macchie in nessuna delle circostanze che portano alla sconfitta. Trova un po’ di spazio e si propone, ma non graffia (dal 22’ s.t. Maggio 6,5. Avrà pensato ‘Ma se non gioco titolare quando manca Vergara, allora quando? Noi, come lui, non abbiamo la risposta. Porta l’elettricità che sarebbe servita dal primo minuto. Manda in gol Girma, ma il Var annulla per un ‘mani’ di Sersanti ad inizio azione).

KUMI 5. Impiegato in un ruolo che non abbiamo ben capito (Mezzala? Trequartista ‘mascherato’?) l’esperimento pare fin da subito poco felice e la conferma arriva con un gol divorato e tanta svagatezza (dal 10’ s.t. Vido 5,5: questa volta non riesce a dare la scossa alla fase offensiva).

REINHART 6. Regìa scolastica e non illuminante, ma fa legna per quel che può e non commette errori grossolani.

SERSANTI 5. Ma perché uno dei migliori centrocampisti della Reggiana e della Serie B deve andare a trovare fortuna a sinistra? Qui non c’è tempo né per gli esperimenti né per la filosofia.

IGNACCHITI 5,5. Ci mette i muscoli anche per i compagni e non corre rischi nonostante un giallo ‘inventato’ da Crezzini dopo pochi minuti. Ha sui piedi un’occasione d’oro, ma la sbaglia. Metterlo al posto di Vergara non ci è sembrata una buona idea.

PORTANOVA 5,5. Solita partita generosa, ma si pesta i piedi con Sersanti chiamato ad allargarsi a sinistra (dal 33’ s.t. Girma s.v: una rasoiata all’angolino, ma la rete è annullata).

GONDO 5,5. Una torre perfetta per l’incursione di Kumi che però tira in bocca al portiere. Lotta come può anche se la domanda è la solita: alla Reggiana serve un centravanti che la butti dentro o uno che giochi di sponda? (dal 33’ s.t. Pettinari s.v.).

Francesco Pioppi