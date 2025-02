Maggio meritava il gol. Cigarini, che palla geniale

BARDI 6. Deve cambiare maglia pochissimi istanti prima dell’inizio (richiesta della terna arbitrale per il colore) e gioca con quella del riscaldamento, senza nome e numero: ricorda, però, a tutti chi è con un paratone su Finotto al 9’. Sul corner arriva il gol: forse poteva uscire in presa. Nella ripresa riecco una maglia con nome e numero.

SAMPIRISI 5.5. Rispetto all’anno scorso non è sempre preciso Al 34’, per esempio, pasticcia regalando un corner. Nel secondo gol non è reattivo dal suo lato; non sono errori clamorosi, ma da uno esperto come lui ci si aspetta qualche sbavatura in meno.

MERONI 6. Il salvataggio al 4’ su Giovane è come un gol. Questo alza il suo voto, però al 9’ sbaglia un passaggio che poi manderà Finotto davanti a Bardi (parata). Nei due gol non ha responsabilità particolari: dietro è l’ultimo a mollare.

SOSA 5. Molto male al 9’ su Finotto, che lo usa come perno eludendolo senza fatica (para Bardi). Nel gol di Zuelli viene preso in mezzo al triangolo: troppo statico (23’st Maggio 6.5: calcia due volte, e nella seconda Imperiale gli nega il gol con un muro provvidenziale. Propizia il 2-2 disturbando Bouah).

LIBUTTI 5.5. Davanti si vede raramente; dietro è abbastanza preciso, ma concede qualche cross di troppo. Si prende il giallo ed entra in diffida.

IGNACCHITI 5. La macchia della partita è nel secondo gol: assorbe male l’inserimento di Zuelli, che segna. Si fa bruciare e doveva coprire l’imbucata con molta più attenzione. Per il resto meno quantità del solito.

KABASHI 5.5. La palla per Girma-gol è sua. Giusto quello, perché per il resto è un po’ lento (dal 14’st Vido 6.5: zampata da bomber ed ecco il nuovo capocannoniere granata con 5 reti).

SERSANTI 5.5. Ci ha abituati a standard altissimi. Stavolta corsa meno concreta del solito, anche se la generosità non manca; non è reattivo nel primo gol.

VERGARA 5. Da lui ci aspetta nettamente di più: non si accende mai. Giusto al 41’, con quella palla per Girma che sfiorerà il palo. Poco (23’st Gondo 6: suo il colpo di testa che porterà al gol di Vido).

PORTANOVA 5.5. Si vede che non è ancora al 100%. Si fa vedere solo due volte: procurandosi la punizione del primo gol, e nella ripresa con una punizione che mette in difficoltà Fiorillo che manda sulla traversa. È il 15° legno di squadra, il 5° per lui (dal 23’st Marras 6: porta vivacità, ma al 95’ concede in maniera ingenua un corner).

GIRMA 6. È il peggiore in campo fino al gol: bel colpo di testa, e ritorno alla gioia personale dopo addirittura 399 giorni (era il 20 gennaio del 2024, col Como). Sfiora il bis con un sinistro di poco fuori. Per il resto tante imprecisioni, andava tolto prima (dal 35’st Cigarini 6.5: merita il voto perché mette una palla geniale per Marras, e da lì nasce il corner del gol; poi è sempre lui che pennella proprio il corner).

