Maggioranza e opposizione: "No alla chiusura della cassa"

Da una parte l’impegno per sostenere lo sviluppo armonico delle terre di Matilde richiamando residenti e turisti, dall’altra la logica dei numeri che impone razionalizzazioni. E così a Canossa maggioranza ed opposizione si uniscono per impedire la chiusura della cassa del Banco Bpm, la cui sede si trova a pochi metri dal municipio. Dopo un incontro con il responsabile di zona dell’istituto di credito, il gruppo consiliare d’opposizione "Impegno per Canossa" propone al sindaco un documento congiunto per impedire la chiusura. "Dobbiamo prendere atto che il responsabile dell’Area Affari Fabio Cerati e la responsabile della filiale Emma Rossi si sono resi immediatamente disponibili ad un incontro, avvenuto il 12 febbraio - spiega Alfredo Gennari, capogruppo di minoranza - A seguito dell’incontro si sono resi disponibili a valutare ed approfondire la possibilità di effettuare l’apertura della cassa almeno due volte alla settimana come da noi proposto".

Nell’occasione il sindaco Luca Bolondi, il capogruppo di maggioranza e Gennari hanno fatto richiesta scritta congiunta affinché "venga riesaminata la decisione garantendo presso la filiale di Canossa almeno due giornate di apertura settimanale del servizio".

Ora si attende un riscontro formale da parte del Bpm. "Il nostro impegno per Canossa, concreto per i cittadini e le imprese è questo - commentano dalla minoranza - . Abbiamo come gruppo consiliare non condiviso la chiusura del servizio della cassa e abbiamo immediatamente contattato la direttrice Rossi che, in maniera collaborativa si è fatta carico dell’incontro tra il nostro capogruppo, il sindaco e Cerati. Nell’occasione abbiamo appreso che vi era già stata una riunione precedente con Bolondi e il responsabile dell’Area Affari a cui noi come Gruppo non avevamo partecipato perché il sindaco non ci aveva né informati né coinvolti. Durante tale riunione il sindaco non aveva apportato modifiche alla proposta di chiusura del servizio".

‘Impegno’ ha manifestato il suo dissenso "credendo necessario un accordo e ritenendo che se non ci fosse stata una possibilità di modificare tale scelta, noi avremmo supportato i cittadini e le imprese a farsi sentire per trovare una soluzione perché loro stessi stavano valutando la scelta di appoggiarsi ad altri istituti". Conclude la minoranza: "Crediamo nel nostro paese e lavoriamo per impedirne il declino. Il lavoro in collaborazione e concordato può concorrere a rafforzare il paese, a non privare i cittadini e le imprese di servizi che rafforzano una comunità, non obbligando i cittadini ad andare in altro comune".

Al di là dei toni pacati, la polemica sul "coinvolgimento" c’è, e non è la prima volta che matura. Il tutto alla luce delle prossime venture elezioni amministrative comunali.