Maglia del duce al ’Doppio Litro’, Iori dona al Grade cento euro

Il presidente del consiglio comunale, Matteo Iori, ha donato cento euro alla Fondazione Grade Onlus come "simbolico ristoro dei danni di immagine provocati all’osteria Doppio Litro con il post della ormai nota t-shirt che inneggiava a "Benito santo subito", pubblicato dallo stesso Iori sui social, scatenando un putiferio, anche politico, soprattutto per il potenziale danno al locale pubblico, che nulla c’entrava con la contestata maglietta. Alcuni giorni dopo Iori, insieme al sindaco Massari, si è recato all’osteria per scusarsi, annunciando una somma simbolica come "risarcimento", che sarebbe andata comunque in beneficenza. E quella somma, di cento euro, è stata destinata alla Fondazione Grade onlus, che con una lettera a Matteo Iori ha ringraziato per il gesto. La vicenda, almeno dal punto di vista formale, dovrebbe ritenersi conclusa. Pur se sui social sono già comparsi dei commenti di cittadini che ritengono "troppo bassa" la somma donata.