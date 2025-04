Magnalonga: "Raccogliamo fondi per Veronica"

Parte del ricavato della Magnalonga di Rubiera sarà devoluto per acquistare una protesi per Veronica Martini, la 27enne campionessa nazionale di spada paralimpica di Rubiera. L’iniziativa si terrà il 1° maggio ed è promossa da Avis, Aido e Ponte Luna: quest’anno è stato deciso di sostenere la giovane che in febbraio aveva lanciato una raccolta fondi attraverso il sito Gofondume. Ad oggi sono arrivate già tante donazioni per un importo di circa 11.500 euro. Prezioso sarà l’aiuto anche della Magnalonga, la passeggiata enogastronomica non competitiva.

"Da sempre vicini a chi ha bisogno, abbiamo con entusiasmo deciso di rispondere all’appello per acquistare una protesi lanciato da Veronica Martini, la campionessa nazionale di spada paralimpica – dicono gli organizzatori –. La aiuteremo donandole parte del ricavato della Magnalonga. Veronica ora ha bisogno di una protesi particolare per tornare a gareggiare e vogliamo aiutarla con il nostro contributo. Il suo entusiasmo ci ha contagiato e speriamo possa il prima possibile di nuovo impugnare la spada". Daniela Aramu, consigliere Avis, ricorda che tutti gli anni "una parte del ricavato viene devoluto in beneficenza: quest’anno abbiamo pensato quindi di destinarlo a Veronica. Speriamo, attraverso la partecipazione di tante persone, nel sostegno da parte dei cittadini".

L’itinerario si sviluppa in otto tappe dislocate tra il centro di Rubiera e la ciclabile per Fontana e San Faustino per una lunghezza di circa otto chilometri. In ogni tappa sarà servita una portata del menù. La partenza sarà al mattino in zona ex-Tetra Pak con arrivo alla sede dell’associazione culturale Ponteluna per ora di pranzo in via della Chiusa. Le partenze avverranno a gruppi di circa 40 persone ogni 15 minuti a partire dalle 9 e termineranno alle 11. Il punto di ritrovo per la partenza è presso Ponteluna con la registrazione e la consegna dei materiali. Ogni gruppo sarà accompagnato durante il percorso da una o più guide che avranno la funzione principale di mantenere le giuste tempistiche ed evitare affollamenti eccessivi nelle tappe.

Veronica lo scorso dicembre, a causa di un’infezione, ha perso una gamba e adesso dovrà procurarsi una protesi per tornare a gareggiare. "A causa della mia amputazione alta e di una paralisi pregressa, ho bisogno di un ginocchio protesico con il massimo delle funzionalità", aveva ricordato la 27enne.

Matteo Barca