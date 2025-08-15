Mai assaggiato i ’casagai’?. Ferragosto di cucina e tradizione

Ferragosto a passeggio in città tra storia e cultura, al Palazzo dei Musei di via Spallanzani, con visite guidate alle collezioni aperte al pubblico: l’Atrio dei Mosaici, il museo Spallanzani, il museo di Paletnologia, le raccolte di zoologia, anatomia e botanica, l’etnografia di "Mondi", il Portico dei Marmi e il Museo "Regium Lepidi". Apertura in agosto da martedì a domenica dalle 10 alle 13. Prenotazioni telefonando al numero 0522-456816. Non mancano gli Activity Books delle mostre "Luigi Ghirri. Lezioni di fotografia" e "Acacia", strumenti dedicati a bambini dai 6 ai 12 anni, pensati per trasformare la visita alle mostre in una vera e propria avventura partecipata da vivere con la famiglia. Grazie agli Activity books, infatti, i più piccoli potranno visitare le mostre assieme ai genitori in un singolare viaggio tra le opere esposte che li inviterà a mettersi alla prova con giochi, sfide, esercizi, enigmi e curiosità.

• Alle 22,30 con partenza da piazza Prampolini, è in programma una passeggiata alla scoperta della vecchia Reggio, a cura di Antiche Porte Editore.

• All’Arena Stalloni alle 21,15 il film "No other land", mentre per tutta la giornata alle piscine Aquatico torna il concorso La Bella Emiliana e Il Bello Emiliano, abbinato alle audizioni per il Cantagiro 2026.

Molti anche gli appuntamenti in Appennino.

• A Casina visite al castello, nel borgo di Cerreto Alpi alle 21 il concerto de Lassociazione.

• A Valestra di Carpineti la 12ª edizione della "Festa dei Casagai".

• A Marola la "Fiera di San Rocco", con pesca a premi, mercato tradizionale, il circo di Agide Cervi, alle 21 spettacolo di barzellette.

• A Vetto è tempo di Festa d’Estate.

• A Febbio alle 22 si scruta il cielo all’Osservatorio Pierino Zambonini.

• A Gazzano alle 21 commedia dialettale della Compagnia del paese.

• A Civago, al Rifugio San Leonardo al Dolo, è in programma la grigliata di Ferragosto (tel. 338 4532324).

• Monzone di Toano ospita oggi la sagra di dedicata a San Rocco.

• Lo spettacolo ‘Rosie’, di e con Daria Menichetti, inaugura a Collagna (ore 17, piazza Romolo Ferretti ) il festival di teatro di comunità Selve. La performance itinerante per bambini dai 3 anni in su è tratta dal libro ‘Il segreto di Rosie’ di Maurice Sendaki.

• A Cinquecerri di Ligonchio dalle 15,30 si svolge la ’festa dei borghi’: antichi mestieri (dalle 17 alle 19), gastronomia (soprattutto polenta, ma non mancheranno la sulada, ’il’ gnocco, le fritture di pesce, le torte caserecce), bancarelle e alle 17,30 la commedia dialettale “Catenacci e…calendari”.

• A Villalunga di Casalgrande la festa del Pd al Parco Secchia propone ritmi latini, lo spettacolo "Gigi l’altro" e ballo liscio con Profumo di Romagna.

• Al parco Manara di Bibbiano la festa del Pd prevede ballo liscio con Maria Grazia Pasi, dj set al pianobar, il concerto di Canne da Zucchero all’arena Ciokapiat.

• A Guastalla alle 17 a palazzo ducale la visita guidata alla preziosa Quadreria Maldotti.

• A San Rocco prosegue "Paese in festa" con il live degli Spingi Gonzales.

• A Sant’Ilario la sagra di San Rocco: in serata cena con la musica di Paolo Montanari (voce) accompagnato alla chitarra da Daniele Mammi.

• A Crognolo di Canossa, a La Quercia, si conclude il Terre Matildiche Music Festival: dalle 21 con Paul Boss & his friends.

Antonio Lecci