"Mai e poi mai sarà ridotta la sicurezza del servizio"

Il Sindaco di Montecchio Fausto Torelli, fa sentire la propria voce sulla situazione dell’ospedale Franchini e delle automediche dopo le notizie degli ultimi giorni.

"L’ospedale Franchini non sta assolutamente perdendo pezzi, - spiega in una nota il sindaco - anzi sta crescendo in modo qualificato e autorevole adattando il suo posizionamento nella rete territoriale Ospedaliera ai nuovi bisogni, valorizzando le eccellenze presenti e ottimizzando il rapporto tra risorse umane ed economiche e l’offerta prestazionale. Non voglio ripetere e sottolineare le eccellenze sanitarie che vi operano (tutto il personale sanitario).

Circa la riflessione sulla situazione della rete dei MSA (mezzi di soccorso avanzati) del territorio non solo reggiano, ma regionale, - prosegue Torelli - credo utile per tutti, cittadini , personale di servizio, tecnici e amministratori, aspettare che si giunga a una soluzione condivisa con i tanti attori in causa, che possa coniugare in modo perfetto utilità del servizio fornito alla cittadinanza, efficienza e qualità tecnica, senza mai e sottolineo mai ridurre i termini della sicurezza del servizio stesso. A questo impegno io non verrò mai meno e così credo tutti i colleghi amministratori". Poi lo stesso sindaco risponde al rappresentante di Fratelli d’Italia intervenuto sulla questione. "Inoltre - spiega Torelli - e con questo rispondo al signor Margini che personalmente non conosco, ricordo che, secondo me, il ruolo che un Sindaco ricopre non è quello di "fare l’interesse dei cittadini che lo hanno votato" bensì di fare scelte utili a tutti i cittadini, indipendentemente dal voto. In ambito sanitario e sul diritto alla salute non esiste maggioranza o minoranza, ma il bene comune che non è solo un diritto del singolo ma un’opportunità collettiva non negoziabile".

Nina Reverberi