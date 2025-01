"Mai più fascismo e indifferenza". L’appello del sindaco Daviddi

"Mai più odio. Mai più fascismo. Mai più indifferenza". Ad affemarlo è il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi in occasione del giorno della memoria. Ieri mattina si è tenuta, in piazza Martiri della Libertà, la cerimonia dell’alzabandiera. In collaborazione con Anci e il gruppo alpini di Casalgrande, assieme a Daviddi, gli assessori e consiglieri, erano presenti le autorità civili, religiose e militari. Daviddi ha sottolineato che il fascismo "non è nato solo dalla violenza brutale, ma si è insinuato gradualmente nella società, alimentato da gesti e parole che inizialmente potevano sembrare inoffensive o banali. Un saluto, una mano alzata, una frase di disprezzo. Siamo tentati di ignorare questi segnali, di considerarli come episodi di ‘goliardia’, ma dobbiamo chiederci: dietro a questi gesti, a queste parole, che seme di odio sta crescendo? Uno che, come la storia ci insegna, può germogliare in un terreno fertile, fatto di indifferenza, violenza e disumanità".

Il primo cittadino ha inoltre ribadito che dobbiamo "essere consapevoli che, anche oggi, qualsiasi gesto, parola, atto di odio e disprezzo può dar vita a una catena che porta a conseguenze tragiche. La nostra responsabilità, è quella di spezzarla, di fare attenzione a come le nostre azioni quotidiane possano contribuire, anche indirettamente, ad alimentare l’intolleranza".

Il giorno della memoria "non è solo un atto di commemorazione, ma un appello a tutti noi a essere custodi dei valori che rendono la nostra società giusta e democratica. La memoria non deve essere solo un esercizio passivo, ma una forza attiva che ci spinge a costruire un futuro diverso dove l’odio e la divisione non abbiano più spazio. È nostro compito non dimenticare mai e fare in modo che il buio del fascismo non ritorni mai più. Oggi, più che mai, è il momento di impegnarsi. Non possiamo permettere che la storia si ripeta".

m. b.