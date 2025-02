Mai più incidenti coi ’muletti’. Kerakoll sperimenta la tecnologia

Un progetto innovativo per Kerakoll Group per ridurre il rischio di incidenti. Kerakoll, realtà multinazionale attiva nel settore dell’edilizia con sede anche a Rubiera, rafforza ulteriormente il proprio impegno verso la sostenibilità e sicurezza sul lavoro con l’implementazione di un innovativo sistema di geolocalizzazione per la flotta dei carrelli elevatori. La soluzione mira a ridurre significativamente i rischi di incidenti oltre a consentire di ottimizzare i processi logistici nei propri stabilimenti. Kerakoll spiega che il nuovo sistema, grazie a tecnologie intelligenti di geolocalizzazione, permette "per la prima volta di ridurre il rischio di collisioni tra carrelli elevatori in particolare in aree critiche dello stabilimento come le uscite dalle stive e gli incroci pericolosi. Inoltre aumenta la sicurezza per il personale a terra. Il progetto segue una roadmap ben definita: lo stabilimento di Rubiera, in corso di stabilizzazione, è già operativo come progetto pilota, mentre nell’impianto di Sassuolo è in fase di implementazione. Infine anche nel nuovo plant attualmente in costruzione a Sassuolo è prevista l’introduzione di questo sistema intelligente".

Oltre alla possibilità di ridurre significativamente il rischio di incidenti e infortuni, il sistema di geolocalizzatori consente di ottimizzare la gestione della logistica mediante la definizione di percorsi efficienti che riducono le distanze percorse, l’usura dei mezzi e i consumi energetici. Supporta pure i carrellisti nel loro lavoro attraverso un’interfaccia operatore semplificata. Grazie ad algoritmi matematici avanzati, sviluppati con tecnologia AI, la cabina di regia Rtls (Real-Time Locating System) organizza in tempo reale l’assegnazione delle attività in modo ordinato, efficiente e sicuro, in base al contesto operativo dello stabilimento, che si modifica costantemente. "Questo progetto si inserisce, in modo tangibile, nel più ampio impegno di Kerakoll verso lo sviluppo sostenibile, in linea con i valori e la missione di B Corp: promuovere il benessere delle persone e la tutela dell’ambiente", dicono da Kerakoll. Il Gruppo ha realizzato 774 milioni di euro di fatturato nel 2023 e conta oltre 2.300 collaboratori diretti e indiretti. È presente direttamente in 11 paesi con 21 stabilimenti produttivi. Matteo Barca