"Mai sentirsi vecchie, ballate il liscio"

di Luciano Manzotti

"La mia vera forza? La curiosità. Vorrei lanciare un messaggio a tutte le donne della mia età che si sentono vecchie. Meglio uscire e magari andare a ballare il liscio. Fa bene alla mente e al fisico".

Scesa dall’autobus pazzo di “Ballando con le stelle”, dove - tra balli scatenati, barzellette e battibecchi con Selvaggia Lucarelli- è stata la vera protagonista, nonché vincitrice morale, Iva Zanicchi, spegnera’ oggi le sue prime 83 candeline, essendo nata a Vaglie di Ligonchio il 18 gennaio del 1940.

Una carriera che ormai è una leggenda, unica interprete ad avere vinto tre edizioni di Sanremo, tra canzoni popolari e impegnate e tour in tantissime parti del mondo.

"Di solito, però, non amo festeggiare il compleanno. Quando ho compiuto 80 anni, però, mia figlia Michela, che ora collabora con me, organizzò una bella festa con tanti amici, dalla Hunzicker a Malgioglio, dalla D’Urso alla mia amica Rosanna Fratello - racconta Iva . Sono felice della mia vita e del cammino che ho fatto. Certo, all’inizio, non è stato facile. Quando ho iniziato a cantare io, nel mio paese non c’era neanche la strada".

Ma la strada ha saputo crearsela da sola, con una carriera di quasi 60 anni e sempre mille progetti da portare avanti. Perché l’Aquila di Ligonchio è così. Prendere o lasciare. "E alla mia età ho bisogno di sentirmi libera e di divertirmi. Ho la fortuna di essere circondata dall’affetto della mia famiglia, mia figlia Michela, i miei nipoti Luca e Virginia e il mio compagno Fausto. Le persone che ci vogliono bene, sono fondamentali".

E la gente percepisce questa sua gioia di vivere. Il suo ultimo libro “Un altro giorno verrà “(Mi piace scrivere e raccontare storie”) è stato un successo, così come la sua partecipazione al Festival di Sanremo dello scorso anno con “Voglio amarti” è stata accolta con una standing ovation. Una sfida, che l’ha vista mettersi in gioco al fianco di ragazzi che potevano essere i suoi nipoti.

Ma i progetti della “Iva nazionale” sono in un continuo divenire di emozioni e di sorprese. Quindi, tanti auguri Iva!