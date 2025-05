Mail minatorie all’Ordine dei Medici

Gravi minacce di morte tramite mail, da un indirizzo non identificabile, sono pervenute nei giorni scorsi alla sede dell’Ordine dei Medici reggiani in via Dalmazia. Nel mirino, l’intero consiglio e la presidente Anna Maria Ferrari, la quale ha sporto immediatamente denuncia alla Digos della questura che ora indaga per risalire all’autore, insieme ai colleghi della polizia postale.

"Le frasi hanno un tenore molto pesante – spiega la presidente Ferrari che condanna l’episodio – Non posso entrare nei dettagli perché vige il riserbo sulle indagini. Dico solo che non si riferiscono ad un episodio in particolare, ma chiama in causa in via generica tutta l’attività dell’Ordine, specie quella di controllo".

Stando a quanto filtra, le mail minatorie si riferirebbero all’attività istituzionale dell’Ordine dei medici, che tra i suoi compiti ha pure quello di vigilare sul corretto svolgimento della professione medica ed eventualmente intervenire nei confronti dei professionisti con provvedimenti di tipo disciplinare. Al momento sarebbe esclusa la matrice ’no-vax’. Nel luglio del 2022, qualcuno del movimento 3V aveva imbrattato con la vernice rossa l’ingresso della sede e gli spazi condominiali con frasi dai contenuti violenti. Ma è la prima volta che all’ordine di Reggio arrivano minacce di morte e parole così pesanti. Ma l’ente reggiano non sarebbe l’unico ad averle ricevute: mail dello stesso tenore sarebbero arrivate sempre nelle ultime ore anche agli ordini di altre due province emiliano-romagnole.