Malagoli denuncia un leone da tastiera

di Alessandra Codeluppi

Durante la campagna elettorale, si sa, gli animi tendono a scaldarsi.

Ma talvolta le critiche eccedono il limite e si trasformano in accuse pesanti, lanciate senza alcun motivo solido.

Offese che, un tempo confinate al tavolino del bar, di questi tempi si propagano all’infinito sui social network.

Angelo Malagoli (foto), di Fabbrico, per tanti anni amministratore pubblico e ora in pensione, ha sporto denuncia per il contenuto di un post pubblicato sul sociale Facebook nel maggio 2019.

Tra gli incarichi da lui ricoperti, figura il ruolo di assessore all’Urbanistica del Comune di Reggio per dieci anni, fino al 2004, nella giunta dell’ex sindaco Antonella Spaggiari.

E poi quello di presidente dell’Act (Azienda consorziale trasporti).

"Fabbrico come San Luca in Calabria - recitava il post -. Ci sono un paio di lobby familiari preoccupanti. E poi c’entra ancora Malagoli (rubasoldi da quarant’anni). In più mi giungono voci che comanda da Correggio un prete al plurale".

Parole nelle quali la Procura, dopo la denuncia sporta da Malagoli, ha ravvisato un’offesa alla sua reputazione.

Come autore del post è stato individuato un uomo di 46 anni nato a Carpi e residente a Macerone, nella provincia di Forlì-Cesena, accusato di diffamazione aggravata, perché fatta sul social network: l’uomo, finito a processo, è difeso dall’avvocato Caterina Caldarola.

Davanti al giudice Michela Caputo, ieri mattina è stato sentito come testimone Malagoli.

L’ex amministratore pubblico ha ripercorso in sintesi il contenuto del post, dove si accennano situazioni in modo sbrigativo e sommario.

"L’uomo – ha raccontato l’ex assessore – ha pubblicato un paragone tra Fabbrico e San Luca, ha scritto che agiscono famiglie inquietanti e che io rubo soldi da quarant’anni. È successo nei giorni delle elezioni comunali. Poi lui ha eliminato il post, ma un amico me lo ha girato".

Le considerazioni di Malagoli sollevano una questione calda: quella degli haters, gli ‘odiatori’ di professione che sui social riversano insulti e illazioni gratuite.

Lui si è sentito ingiustamente attaccato, ripensando anche al suo percorso nel settore pubblico: "Quel post era aperto, tutti potevano vederlo. Poi poche ore dopo, quando ha iniziato a girare, è stato eliminato. A me fu spedito".

Ma quando circolano frasi diffamatorie sui social, monta una marea da cui si rischia di essere travolti.

"Per vent’anni sono stato un esponente politico, ho rivestito ruoli delicati come nel settore urbanistico", ha concluso Malagoli specificando che non vi erano motivi per giustificare un simile attacco.

Da qui la scelta della denuncia, fino all’approdo in tribunale: "Non potevo lasciare perdere".