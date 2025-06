"Malati d’amore" all’Asioli

Proseguono gli eventi della Fiera di San Quirino, che nel fine settimana ha registrato un pieno successo con le esibizioni di Fricandò, con artisti di strada di livello internazionale. Stasera alle 20,45 va in scena lo spettacolo "Malati d’amore", sul palco del teatro Asioli, per la regia di Matteo Carnevali. Domani previsti gli eventi religiosi in basilica, oltre a un concerto alle 21 con l’Ensemble barocco "Astorre Ferrari" del Conservatorio reggiano Peri-Merulo. Domani e giovedì sera al teatro Asioli lo spettacolo "Il Mostro e la Rosa" con regia di Antonella Panini, mentre venerdì 6 giugno il ricco programma della fiera – organizzata da Pro loco in collaborazione con il Comune – prevede in teatro lo spettacolo "Utopie d’amore" con inizio alle 20,45. A palazzo dei Principi restano aperte le mostre ed esposizioni artistiche.