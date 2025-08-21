Malato d’Alzheimer scomparso. Trovato morto, investito da un treno

Un tragico epilogo. È stato trovato morto Eshref Tufa, il 67enne di origine albanese malato di Alzheimer, che da martedì mattina era scomparso facendo perdere le sue tracce. A causa dei suoi problemi clinici, in grande stato confusionale ha vagato fino ai binari della ferrovia nei pressi di Campegine, lungo l’asse Reggio-Sant’Ilario, dove purtroppo nel cuore della notte di ieri è stato travolto fatalmente da un treno merci. È deceduto sul colpo. Sul posto è stata chiamata ad intervenire la Polfer che fa capo alla questura. E dopo l’identificazione, è stata data la triste notizia alla famiglia che lo cercava da due giorni. Impossibile sapere se in quel momento fosse cosciente, ma gli inquirenti tendono ad escludere il gesto estremo e pensano che, a causa dell’Alzheimer, abbia smarrito la strada trovandosi accidentalmente sui binari.

Eshref si era allontanato all’improvviso, intorno alle 11,30 di martedì mattina, dall’area mercatale di piazza della Vittoria a Reggio, dove si trovava insieme alla moglie. La figlia Marsida si era precipitata immediatamente in questura per denunciare la scomparsa. Le forze dell’ordine avevano subito avviato le ricerche. L’associazione Penelope (che nacque grazie a Gildo, il fratello di Elisa Claps) aveva diffuso subito un appello via social tramite l’avvocato Barbara Iannuccelli con tanto di foto segnaletiche, per chiedere aiuto alla cittadinanza. Mercoledì sera si era accesa una piccola luce di speranza, con l’ultimo avvistamento fuori dal bar di Cadè, sulla via Emilia, documentanto anche dai filmati delle telecamere. Da lì, l’uomo si sarebbe incamminato fino ad arrivare al suo triste destino.

Alla notizia della morte, la figlia Marsida – conosciuta in centro come dipendente del supemercato Despar in via Emilia San Pietro – si è sentita male ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza che l’ha trasportata al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.

"Abbiamo tanto sperato di ritrovarlo – racconta addolorato Qasim Gosa, marito di Marsida e genero della vittima – Quando ci hanno detto dell’avvistamento a Cadè, ci siamo precipitati lì, ma lui non c’era già più. Abbiamo provato a cercare lungo la via Emilia, ma non siamo riusciti a rintracciarlo. Purtroppo nessuno lo ha riconosciuto o ha capito che stesse male".

Eshref era in pensione dopo una vita da macellaio in Albania, nella città di Elbasan, nel centro del Paese balcanico ed era arrivato in Italia da pochi anni, già malato di Alzheimer. La figlia Marsida e il fratello – in Italia dal ’98 così come il marito, conseguendo anche la cittadinanza italiana – lo hanno portato qui per accudirlo e averlo vicino. "Purtroppo questa è una malattia bruttissima, spesso aveva dei vuoti di memoria – continua Qasim – E come i bambini quando scappano, sono difficili da trovare. Inoltre, lui sapeva poco l’italiano e anche la barriera linguistica è stata un grande problema perché qualcuno avrebbe potuto capire che fosse in stato confusionale".

La famiglia – spiega Qasim – "stava attendendo il certificato di invalidità per poter presentare domanda in una struttura ad hoc per malati di Alzheimer. Purtroppo gestirlo non era semplice. Non abbiamo nulla da recriminare però, purtroppo questa è solo una grande tragedia". Non era la prima volta che Eshref si allontanasse. "Un mese fa era accaduta la stessa cosa, si era allontanato da casa (da via Cimarosa, in zona Acquedotto, ndr). Ma poi lo avevamo trovato poco dopo al Burger King vicino all’autostrada, da cui ci avevano chiamato accorgendosi che non stesse bene. Purtroppo però oggi (ieri, ndr) è andata diversamente".