Malattie cardiovascolari. Come evitarle a tavola

Purtroppo nell’Unione Europea migliaia di morti ogni anno sono dovute a malattie cardiovascolari, in primis infarti e ictus. Allarmanti i numeri di uno studio effettuato nel 2019 e pubblicato nel periodo scorso dalla rivista europea di Cardiologia Preventiva dove si evidenziano un milione e mezzo di decessi, corrispondenti a circa il 16% di tutte le morti avvenute in quell’anno, da attribuirsi ad un’alimentazione non salutare consistente in scarsa assunzione di frutta, verdura, noci, cereali integrali, fibra alimentare, acidi grassi omega 3 del pesce e da un eccessivo consumo di carne rossa, sale, carni lavorate e bevande zuccherate. Tale alimentazione precorritrice di obesità, dislipidemia, iperglicemia e ipertensione arteriosa porta verosimilmente a cardiopatia ischemica che rappresenta circa l’80% della totalità delle malattie vascolari riscontrate. Gli autori dello studio raccomandano di avere una alimentazione ricca in cereali e legumi, con una scarsa quantità di sodio (sale). Consigliano anche di sospendere il fumo, di contenersi molto nel consumo di alcol, di assumere pochi zuccheri e grassi e di effettuare una regolare attività fisica.

William GiglioliMedico specialista in Scienza dell’Alimentazione