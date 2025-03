Malattie rare, focus sulla prevenzione: "Ampliare gli screening neonatali"

"Sono malattie che hanno necessità di risorse e tecnologie avanzate e di una rete che li supporta. Grazie per quello che riuscite a fare". Il dottor Federico Zagnoli, della direzione medica presidio ospedaliero apre i lavori del convegno pubblico ‘Rare disease day-Uniti per la consapevolezza - Malattie auto infiammatorie e autoimmuni rare. Stato dell’arte e prospettive’ promosso nella nostra città in occasione della Giornata delle malattie rare da Uniamo (Federazione italiana malattie rare). Era previsto in apertura anche un intervento del sindaco Massari che però non è riuscito a partecipare.

La Giornata delle Malattie Rare, istituita nel 2008, cade il 29 febbraio, un "giorno raro per i malati rari". In Italia oltre 2 milioni di persone convivono con una malattia rara e che, ogni giorno, devono affrontare innumerevoli piccole e grandi sfide: dalle diagnosi, spesso tardive e complicate, alle difficoltà nella gestione della patologia, dalle disparità territoriali, alle limitazioni burocratiche e al senso di solitudine.

"Per questo, tra le altre cose, è indispensabile rafforzare l’impegno per garantire l’ampliamento degli screening neonatali, assicurare diagnosi precoci e prese in carico multidisciplinari, supportare il lavoro prezioso che svolgono le associazioni dei pazienti, dando loro il giusto protagonismo nei processi decisionali", ha ricordato la parlamentare reggiana Ilenia Malavasi che in questi anni sta lavorando nella Commissione Sanità e ha incontrato e lavorato con associazioni di pazienti e di famiglie, e con organizzazioni che se ne occupano.

"Credo che i pazienti abbiano un ruolo fondamentale perché portano all’interno dei processi legislativi una competenza e un punto di vista esperto ed è giusto che venga riconosciuto come punto di vista esperto e competente dei pazienti".

Il convegno ha ricordato come sia importante essere alleati e investire sulla ricerca di queste malattie delle quali ancora poco si conosce. "Ogni persona non è la propria malattia, ogni persona con una malattia rara ha un nome e una storia, che meritano di essere conosciute, ascoltate, sostenute. Non esistono ‘etichette’ e nemmeno ‘compassioneì’: devono invece esistere diritti e vita, sempre", ha concluso la Malavasi in un post.