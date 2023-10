Malattie tumorali maschili: "Visite pubbliche gratuite"

Dopo l’Ottobre Rosa, con le iniziative per prevenzione e contrasto alle malattie oncologiche delle donne, nella Bassa reggiana arriva anche il novembre dedicato alle malattie maschili, in particolare le patologie che colpiscono la prostata. L’iniziativa è della Associazione prevenzione tumori di Guastalla, che propone un progetto totalmente gratuito per i cittadini, in quanto finanziamento interamente dal bilancio della stessa associazione, grazie a donazioni e contributi.

"Nei prossimi giorni – spiegano il presidente Rosella De Lorenzi e il vice Eugenio Cudazzo – forniremo tutte le informazioni attraverso gli ambulatori dei medici di base, i poliambulatori dell’ospedale guastalese, il reparto di Urologia, il Day Hospital Oncologico, oltre che alla segreteria dell’Associazione Prevenzione Tumori. Ci auguriamo di sensibilizzare molti uomini alla prevenzione, evitando così brutte sorprese attraverso una semplice visita, completamente gratuita in quanto finanziata dalla nostra associazione".

In Italia il carcinoma della prostata è la neoplasia più frequente tra i maschi, rappresentando oltre il 20% dei tumori in soggetti over 50. La visita, che include anche un approfondimento dei sintomi urinari correlati all’ipertrofia prostatica benigna, diventa importante per contrastare le malattie grazie a una diagnosi anticipata o precoce, che permette sopravvivenze eccezionali. Per la prevenzione delle malattie alla prostata è importante anche l’alimentazione, con il progetto dell’Associazione Prevenzione Tumori che propone consigli utili in tal senso.

Antonio Lecci