Malavasi e la replica a Padovani: "Offese gratuite al Pd, si vergogni"

La deputata reggiana Ilenia Malavasi replica alle accuse fatte pochi giorni fa al Pd reggiano da parte dell’onorevole FdI, Marco Padovani che, partendo dalla notizia sul servizio di sportello antirazzismo promosso dall’amministrazione comunale di Reggio, "tira in ballo il PD, la Dimora d’Abramo e la ‘ndrangheta" spiega Malavasi. "La gestione dello sportello è stata affidata alla cooperativa Dimora D’ Abramo coinvolta nell’inchiesta Perseverance condotta dal pm Ronchi per un giro di fatture false, emesse dagli amici della ‘ndrangheta – ha dichiarato Padovani – La situazione è grottesca se si considera che, con i nostri soldi, la Ue e il Pd finanziano iniziative anti-italiane gestite dall’ assessore alle politiche educative Marwa Mahmoud che ci considera razzisti e il tutto sotto la supervisione di chi faceva affari con la mafia".

"La sola cosa “grottesca“, per utilizzare le sue stesse parole, è il suo intervento – prosegue – che dimostra come non conosca affatto il territorio e la storia di ciò di cui sta parlando. La sua affermazione non ha alcun fondamento".

Evidentemente Padovani, rincara Malavasi, "ha googolato due cose su internet, peraltro risalenti al 2023, e vi ha costruito un intervento mendace. Tutto questo va ben oltre una vicenda che, peraltro, ha già visto negli ultimi giorni un susseguirsi di offese personali all’assessora Marwa Mahmoud, cui ho espresso la mia vicinanza e solidarietà: quelle dell’onorevole Padovani sono affermazioni delle quali dovrebbe rendere conto e chiedere scusa". L’essere maggioranza in Parlamento "non dà il diritto di offendere le persone e gli avversari politici o di svolgere il proprio ruolo con arroganza e superficialità" chiosa la deputata dem: "L’onorevole Padovani dovrebbe vergognarsi, dunque, perché le sue parole offendono i rappresentanti istituzionali democraticamente scelti ed eletti da una città e, con essi, l’intera cittadinanza".

m.r.