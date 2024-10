"Malfunzionamenti dei lampioni, colpa delle piogge torrenziali"

Nuovi problemi con la pubblica illuminazione nel centro abitato di Rolo, ma anche in altri paesi limitrofi, stavolta a causa degli effetti del maltempo dei giorni scorsi. "Siamo a conoscenza del problema – spiegano dal municipio rolese – trattandosi di malfunzionamenti che sono stati determinati dalle piogge torrenziali degli scorsi giorni, durante i quali il nostro paese é stato inserito in zona rossa. Una simile situazione si è verificata anche in altri Comuni, vicini e non, e più in generale alla rete di Enel. I tecnici sono già intervenuti individuando la natura dei problemi ed iniziando i lavori, che verranno terminati nei prossimi giorni. Ci scusiamo per i disservizi causati da questa situazione anomala, ma confidiamo che con la fine dell’opera di relamping, fissata in questi giorni, di poter avere meno problemi anche in caso di future situazioni meteo estreme". A Rolo sono da tempo in corso interventi per il potenziamento e la riqualificazione della pubblica illuminazione, con un progetto molto ambizioso che prevede anche la sostituzione dei punti luce di gran parte del paese.