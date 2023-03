Malgrado divieti e ordinanze i lavori per la campina proseguono

Non sembrano bastare gli impegni sul contrasto anti illegalità annunciati dal municipio di Correggio. Nonostante l’ordinanza che vieta l’allacciamento di energia elettrica all’area, un’altra ordinanza di sospensione lavori del novembre scorso e di febbraio, oltre a ben cinque informative inviate alla Procura della Repubblica reggiana, nell’area a destinazione agricola di via Imbreto, alla periferia correggese, non sembrano affatto fermarsi i lavori per la realizzazione di una microarea residenziale, una specie di "campina" per nomadi stanziati sul territorio.

Lavori che non risultano autorizzati proprio per la destinazione agricola di quell’area. Nei giorni scorsi alla posa di tubature e altri impianti, si è aggiunto pure del materiale per la pavimentazione in ghiaia (nella foto a fianco). E nel circondario non mancano proteste e preoccupazioni dei residenti.

Situazione che viene monitorata anche dalle forze politiche di centrodestra, con gli esponenti di "Correggio al Centro" che, annunciando a breve la presentazione delle attività da mettere in campo in vista delle elezioni comunali di metà maggio, garantiscono la massima attenzione verso il problema lamentato dai cittadini, chiedendo gli adeguati interventi per garantire la legalità, bloccando al più presto le attività non autorizzate che si stanno evidenziando in via Imbreto.