Malgrado il freno delle bollette la produzione industriale avanza

Nonostante l’aumento dei costi di produzione (complice la spesa energetica), il bilancio del quarto trimestre 2022 registra una buona performance della produzione industriale.

Secondo le analisi dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio, infatti, l’aumento della produzione è stato del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una contemporanea crescita degli ordini pari al 3,3%.

Nello stesso tempo, il fatturato delle imprese industriali reggiane è cresciuto del 7,6%, e le cose sono andate bene anche per esportazioni, con ordini dall’estero in aumento del 4,5% ed il fatturato estero che ha fatto segnare un +7,6%.

Tornando ai dati del quarto trimestre 2022, a far segnare le migliori performances produttive sono state le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 49, per le quali l’aumento della produzione è stato del 4,7%; a seguire quelle con oltre 50 dipendenti hanno mostrato una crescita dell’1,6 % rispetto allo stesso trimestre del 2021, mentre quelle fino a 9 dipendenti hanno mostrato un dato leggermente in calo, con un -0,5% rispetto all’anno precedente.

Differenze abbastanza evidenti si riscontrano anche a livello di fatturato e, in questo caso, quelle con un dato negativo sono le imprese di minori dimensioni (-1,4%), mentre decisamente meglio sono andate quelle con 10-49 dipendenti (+6%) e quelle con oltre 50 dipendenti, per le quali il fatturato è aumentato dell’11% rispetto al quarto trimestre del 2021.

Della buona domanda estera hanno beneficiato un po’ tutte : le imprese con oltre 50 dipendenti segnano una crescita degli ordini dall’estero dell’8% rispetto al quarto trimestre ’21, le più piccole dello 0,7%.

A trainare la produzione industriale è stata l’industria metalmeccanica, con una crescita del fatturato dell’ 11,8% rispetto al quarto trimestre ’21. Superata sia l’industria elettrica ed elettronica (+10,4%) che quella del tessile abbigliamento (+8,3%) e della ceramica (2,2%).

Per quanto riguarda il fatturato con l’estero, in prima posizione risulta ancora l’industria metalmeccanica (+11,5%), seguita dall’industria elettrica ed elettronica (+9,5%), poi dal tessile abbigliamento (+3,4%), alimentare (+4,2%), ceramica (+0,7%), mentre l’unica a mostrare un decremento è stata la plastica, con un -0,4%.