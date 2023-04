Malgrado sequestro e denunce, continuano i lavori per la campina

Le nuove denunce, con il rischio di un sequestro definitivo e il ripristino obbligatorio dello stato dei luoghi, non sembrano spaventare i proprietari dell’area agricola di via Imbreto, a Budrio di Correggio, i quali continuano a entrare sul terreno e a svolgere lavori per la realizzazione di una "campina", nonostante il provvedimento di sequestro, con divieto di accesso, emesso dall’autorità giudiziaria oltre un mese fa. Il blocco degli accessi non ha scoraggiato i proprietari, che anche l’altra sera sono stati visti in azione nel terreno di via Imbreto, poche ore dopo l’ennesimo sopralluogo della polizia locale. Ormai in modo costante, di fronte all’ennesimo movimento di persone al lavoro, alcuni residenti chiedono l’intervento di polizia locale e carabinieri, sollecitando provvedimenti giudiziari che possano fermare in modo definitivo l’avanzamento dei lavori, temendo di ritrovarsi presto una nuova "campina", non autorizzata, accanto alle loro abitazioni. Ma i lavori, a quanto pare, stanno continuando.