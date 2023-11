Malore a 4 anni: bimba ricoverata

Si sono vissuti momenti di forte preoccupazione, ieri mattina, per una bambina di appena quattro anni, che è stata colpita da un improvviso malore, mentre si trovava in una scuola dell’infanzia della Bassa Reggiana. Immediatamente il personale della scuola ha richiesto l’intervento urgente dei soccorsi sanitari, mobilitando la centrale operativa del 118, che in breve tempo ha fatto giungere sul posto il personale dell’ambulanza e quello dell’automedica. Per fortuna, dopo le prime cure, la piccola ha dato evidenti segni di ripresa, con gli accertamenti svolti poco dopo in ospedale che hanno confermato una situazione positiva nelle condizioni generali.

A bordo dell’ambulanza, con l’accompagnamento del personale medico, la bambina è stata trasportata d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio, ancora in condizioni da codice rosso. Solo poco dopo, conclusa una prima valutazione da parte dei medici della Pediatria dell’arcipedale cittadino, si è potuto garantire sulla positiva ripresa delle condizioni della piccola. E anche tra il personale della scuola d’infanzia si è potuto tirare un sospiro di sollievo: "Quando si è manifestato il malore – racconta una delle educatrici – come da prassi abbiamo subito fatto intervenire i soccorsi sanitari. Sono stati informati anche i familiari della bambina. E poco più tardi, al termine dei primi accertamenti, i genitori ci hanno confermato notizie positive, con la bambina in fase di netta ripresa. E’ stata trattenuta in osservazione in ospedale, ma sta decisamente molto meglio".