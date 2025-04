Malore a 54 anni: addio a Roberto Filippi

di Settimo BaisiIn lutto la comunità di Casina per l’improvvisa scomparsa di Roberto Filippi, deceduto improvvisamente a seguito di un malore a soli 54 anni lasciando nel profondo dolore la moglie Carmen e i figli Matteo e Giada, i fratelli Graziano, Erio e Roberta, la suocera, cognati, nipoti, parenti ed amici.

Giovane padre dedito al lavoro e alla famiglia con l’hobby della pesca, Filippi era molto conosciuto e stimato da tutti.

Originario di Casina, dove ha sempre abitato con la sua famiglia, lavorava nel settore ceramico presso un’azienda di Scandiano e anche lui, attaccato al luogo d’origin come molti, faceva il pendolare pur di far crescere i figli nella sua Casina.

Amava la natura e la sua grande passione era quella della pesca, andava sempre con amici a pescare nei fiumi e torrenti dell’Appennino e spesso facevano a gara tra amici per la cattura del pesce migliore. A Roberto, paziente in riva al fiume, non sfuggiva mai la preda.

Da sempre impegnato nel lavoro con particolare attenzione alla famiglia, alla moglie Carmen, oggi distrutta dal dolore, e alla crescita dei giovani figli Matteo e Giada. Una famiglia serena fino a qualche giorno fa e oggi sconvolta dal dolore.

Il 54enne martedì mattina è stato colto da malore e quindi portato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari, Roberto purtroppo non ce l’ha fatta. Poco dopo l’arrivo in ospedale è deceduto per probabile arresto cardiocircolatorio. Questa sera alle ore 20 verrà recitato un rosario di suffragio presso la chiesa di Casina. La camera ardente del caro Roberto è allestita presso la Casa Funeraria Mammi in vai Macchiusa 15/1 a Castelnoovo (orario delle visite tutti i giorni dalle 8 alle 18.30).

I funerali avranno luogo domani, sabato 5 aprile, alle ore 9,30 partendo dalla Casa Funeraria Mammi iper la chiesa di Casina, dove alle 10 verrà officiata la santa messa, al cui termine il feretro del caro Roberto sarà accompagnato al cimitero locale per la tumulazione. Anticipati ringraziamenti dei familiari a quanti parteciperanno alla funzione.