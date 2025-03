Malore a 57 anni: domattina l’addio a Borghi

A distanza di poche ore dalla notizia della morte della ventiquattrenne Giorgia Basinghi, la comunità di Toano è rimasta scovolta anche dall’improvvisa morte di Aldemiro Borghi, detto Tiziano, residente nello stesso comune. Appassionato di motocross, il 57enne è deceduto domenica per arresto cardiaco mentre si trovava, con il figlio Alex, al crossodromo Calvanella a Liano, frazione di Castel San Pietro Terme (Bologna), per un normale allenamento.

All’improvviso Borghi si è accasciato a terra e nonostante l’immediato soccorso del 118 non si è più ripreso, il medico ha solo potuto constatare il decesso per arresto cardiaco. La tragedia è avvenuta, due giorni fa, domenica pomeriggio verso le 14,30. Sul posto sono immediatamente arrivati l’ambulanza, l’elisoccorso e i carabinieri della compagnia di Imola, che ha effettuato i rilievi del caso. La salma è stata affidata all’autorità giudiziaria per eventuali accertamenti, comunque già rilasciata ai familiari per l’esecuzione del relativo funerale.

Artigiano piastrellista, Borghi era una persona molto conosciuta e stimata per il suo lavoro. Altrettanto nota era anche la sua passione per lo sport, in particolare il motocross, che praticava assieme al figlio Alex e altri amici. Borghi era conosciuto tra gli amanti delle due ruote, considerato un vero e proprio veterano di questa disciplina sportiva. Un interesse che condivideva assieme al figlio Alex, che era purtroppo presente in quei momenti drammatici, quando il padre si è accasciato a terra ed è mancato all’improvviso sotto i suoi occhi.

A dare la notizia della sua morte è stata la moglie Fabrzia, unita nel dolore al figlio Alex, il fratello Massimo, i cognati, le cognate, la suocera Paola, Maria e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo domani mattina alle 10 partendo dall’oratorio Sant’Anna di Toano per giungere alla chiesa parrocchiale del paese dove verrà celebrata la santa messa. Al termine della funzione funebre il feretro proseguirà per il cimitero locale per la tumulazione.

Questa sera alle ore 20,30 sarà recitato il santo rosario di suffragio per il caro defunto presso l’oratorio Sant’Anna di Toano. Per volontà dei familiari, niente fiori ma offerte alla Croce rossa di Toano. Anticipati ringraziamenti dei familiari a quanti parteciperanno alla mesta funzione di domani nella chiesa parrocchiale di Toano.

s.b.