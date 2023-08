Malore a Castelnovo Sotto: Uomo di 37 anni si accascia a terra

Quando è stato visto a terra, privo di sensi, immobile, si è temuto il peggio per un uomo di 37 anni, di origine straniera, che si trovava in centro a Castelnovo Sotto, ieri mattina, nei pressi dei portici di via Gramsci. Alcuni passanti hanno notato la persona in difficoltà e hanno dato l’allarme al 118. Inizialmente le condizioni dell’uomo sembravano molto critiche. Sono arrivati l’ambulanza della Pubblica assistenza con il personale dell’automedica. Per fortuna le prime cure hanno fatto effetto, con l’uomo che ha evidenziato una ripresa dei parametri vitali. Sul posto sono arrivati pure alcuni familiari per sincerarsi delle condizioni dell’uomo. Che è stato comunque portato in ospedale a Reggio per verificare le cause del grave malessere che lo ha colpito. Sul posto anche la polizia locale per accertamenti.