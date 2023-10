Malore a Correggio: Ventenne Soccorsa Tra i Banchi del Mercato

Non è passato inosservato un intervento di soccorso sanitario, nella tarda mattinata di ieri, in pieno centro a Correggio, tra piazza Garibaldi e corso Mazzini, proprio nel giorno del mercato. È stato necessario spostare alcuni banchi per consentire all’automedica di arrivare il più vicino possibile al luogo dell’intervento. È stata soccorsa una ragazza ventenne, colta da improvviso malore. Per fortuna ha dato segni di ripresa dopo le prime cure, ma è stato necessario l’intervento di ambulanza, automedica e autoinfermieristica. E ancora una volta riemergono le criticità nell’intervento di emergenza in presenza del mercato. Problemi risolti, stavolta, grazie alla tempestività con cui i commercianti ambulanti hanno spostato i loro banchi per far spazio ai soccorritori e soprattutto agli automezzi coordinati dal 118.