Malore a lavoro: muore operaio di 57 anni

di Settimo BaisiMalore sul lavoro: operaio muore per arresto cardiaco. Non sono bastati purtroopo i tentativi di rianimazione dei colleghi e dell’equipe del soccorso, prontamente giunta sul posto: il 57enne Kobi Francis Odtei non è riuscito a sopravviver. Il grave evento è accaduto ieri in prima mattinata presso l’azienda del settore ceramico D.B. Service con sede in via Valle a Cerredolo di Toano.

Ieri mattina, mentre era al lavoro, l’operaio è stato colto da un improvviso malore. Cinquantasette anni, sposato con figli, era originario del Ghana, paese dove vive la sua famiglia mentre lui era residente nel comune di Castellarano.

È stato immediatamente soccorso dai colleghi che, nel frattempo, hanno subito allertato la centrale del 118 pronto soccorso, che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Toano e l’automedica di Castelnovo Monti.

Alla fine anche il medico del soccorso ha solo potuto constatare il decesso per arresto cardiaco. Attivato anche l’elisoccorso che però si è trovato nell’impossibilità di intervenire a causa della fitta nebbia che, a quell’ora, invadeva tutta la zona collinare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Castellarano e i funzionari della medicina legale.

A seguito dell’autorizzazione del Giudice di servizio, la salma del 57enne è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Sassuolo a cura delle pompe funebri Corsini, a disposizione della magistratura.