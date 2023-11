Malore al mercato per un anziano. I banchi ostacolano l’ambulanza

Interventi di soccorso ostacolati dalla disposizione di alcuni banchi del mercato ambulante. Era accaduto poche settimane fa. Ed è successo di nuovo, ieri in centro a Correggio, dove un pensionato è stato colpito da un malore che ha costretto all’intervento l’ambulanza della Croce rossa locale e personale dell’autoinfermieristica. E mentre la vettura con l’infermiere è riuscita in qualche modo ad avvicinarsi al luogo in cui si trovava il paziente bisognoso di assistenza, per l’ambulanza c’è stato qualche problema in più.

"A causa di un banco in particolare – hanno spiegato alcuni cittadini testimoni dell’episodio – si crea una strettoia che non permette il comodo passaggio ai mezzi di soccorso. Ci siamo subito attivati per spostare a mano una parte del banco su cui era esposta la merce, per consentire agli operatori della Croce rossa di avvicinarsi il più possibile al luogo dell’intervento. Per fortuna sembra che non si sia trattato di un malore grave. Ma queste situazioni rischiano di provocare un ritardo che, in qualche caso, può diventare fatale".

Memori di un simile episodio accaduto di recente – il quel caso con una ragazza colpita da un malore poi risolto dall’intervento del personale medico – alcuni cittadini e qualche commerciante hanno espresso il loro disappunto, sollecitando le autorità locali "ad adottare le adeguate soluzioni per consentire la sicurezza in centro storico a Correggio, anche nei giorni del mercato ambulante".

Risulta che in municipio si stia affrontando questo tema, ma si resta in attesa che le adeguate soluzioni vengano realmente messe in campo, consentendo il facile passaggio di ambulanze, mezzi del 118 e dei vigili del fuoco.

Antonio Lecci