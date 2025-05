Malore al supermercato. Muore pensionato 85enne

Non ce l’ha fatta Augusto Gialdi, detto Gianni, pensionato di 85 anni, stroncato l’altro pomeriggio da un improvviso malore. L’allarme è scattato nella toilette del centro commerciale Guastalla 2 a Pieve, dove un passante ha notato l’uomo a terra, privo di sensi. Ad accorrere alle urla per richiamare aiuto sono stati per primi alcuni giovanissimi, che erano al centro commerciale. Sono stati loro, con grande disponibilità e altruismo, a praticare da subito il massaggio cardiaco, seguendo le disposizioni dell’operatore del 118, rimasto collegato fino all’arrivo del personale di ambulanza, autoinfermieristica e automedica. L’intervento sanitario ha permesso di riprendere un minimo di attività cardiaca del pensionato, ma alla fine ci si è dovuti arrendere. L’uomo è deceduto subito dopo il suo arrivo al vicino ospedale.

Fino all’ultimo si è sperato che l’intervento di soccorso potesse avere effetto positivo. Anche i giovanissimi testimoni dell’evento, che non hanno esitato ad avviare le prime manovre salvavita, hanno sperato che nel buon risultato del loro intervento. Ma il malore, alla fine, è risultato fatale. Sul posto, come da prassi in questi casi, sono intervenuti anche i carabinieri della locale caserma per accertamenti. Le cause del decesso sono naturali. I funerali di Augusto ’Gianni’ Gialdi, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, sono stati fissati per domani alle 10 dall’ospedale di Guastalla per la vicina basilica di Pieve. Lascia i figli Mirko con Silvia, Daniela (stimata infermiera in ospedale) con Paolo, nipoti e altri parenti.

Antonio Lecci