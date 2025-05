Malore al volante e finisce fuori strada, grave una 71enne

Ha accusato un malore al volante ed è finita con la sua auto – una Ford Kuga – fuori strada. Una donna di 71 anni è ricoverata in gravi condizioni all’Arcispedale Santa Maria Nuova. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 9,50, in via Francia, nei pressi del civico 1 proprio di fronte al distributore di benzina ‘Ego’.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti del nucleo anti-infortunistica della polizia locale del comando di via Brigata Reggio, la donna avrebbe fatto tutto da sola. Non risultano esserci altri veicoli coinvolti.

Sul posto, oltre alla municipale, anche un’automedica e un’ambulanza che ha trasportato poi l’anziana in codice rosso all’ospedale.

dan. p.