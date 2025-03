Malore alla festa di compleanno, grave bimbo di 11 anni

Gattatico (Reggio Emilia), 23 marzo 2025 - E’ stato ricoverato nella terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni giudicate da subito molto gravi, un bambino colpito da improvviso malore, nel pomeriggio domenicale a una festa di compleanno che si stava svolgendo all’oratorio annesso alla chiesa di San Biagio a Nocetolo di Gattatico. Poco dopo le 15 il piccolo, di 11 anni, che era con altri coetanei e i rispettivi familiari, ha perso i sensi improvvisamente mentre stava giocando. Immediato l’allarme ai soccorsi con l’arrivo sul posto dell'ambulanza della Croce azzurra, della autoinfermieristica, dell'automedica da Reggio, raggiunti dall’elisoccorso di Parma. Sono state avviate subito le pratiche di emergenza sanitaria per cercare di stabilizzare i parametri vitali del piccolo paziente. Dopo le prime cure si è provveduto al trasporto del bambino – che risulta risiedere nella vicina Castelnovo Sotto – al Maggiore di Parma, in condizioni molto critiche. Si sono vissuti momenti di tensione sul posto, in cui si trovavano altri bambini.